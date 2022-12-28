Движение грузовиков по Крымскому мосту планируют возобновить весной

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Грузовое движение по Крымскому мосту планируется возобновить весной 2023 года, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Он выразил уверенность, что проблема с точки зрения проезда грузовых автомобилей разрешится к марту. На данный момент грузовики в Крым ездят по сухопутному автодорожному маршруту через новые субъекты РФ и Керченскую паромную переправу.

Сейчас по Крымскому мосту могут ездить легковушки и автобусы.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца года. Для реконструкции, по его словам, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно. Российский лидер также прокомментировал свой недавний визит на полуостров. По его словам, он решил посетить Крымский мост с целью самостоятельно убедиться в качестве работ, поддержать строителей и поблагодарить их за скорость.

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле

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