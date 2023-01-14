Второй пролет установили на левой автомобильной части Крымского моста

Фото: телеграм-канал ''Марат Хуснуллин''

На Крымском мосту завершилась установка второго пролета левой автодорожной части. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня уже можно говорить о завершении почти половины работ по восстановлению моста. Еще два пролета планируется установить до конца февраля, после чего специалисты приступят к финальным работам в виде укладки асфальта, восстановления инженерных систем и другого.

О завершении установки первого пролета стало известно 10 января. Работы были завершены досрочно, поскольку использовался метод поперечной надвижки.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Строители досрочно завершили установку первого пролета автомобильной части Крымского моста

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