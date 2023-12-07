В армии Гайаны сообщили о потери связи с вертолетом над спорной с Венесуэлой территорией

Фото: 123RF/esolex

Минобороны Гайаны сообщило, что потеряло связь со своим вертолетом Bell 412 около поселка Арау на границе с Венесуэлой. В данный момент идет поисково-спасательная операция, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Вертолет подал сигнал аварийного радиопередатчика примерно в 50 километрах к востоку от Арау на западной границе Гайаны. На его борту были три члена экипажа и четыре пассажира.

Как сообщает издание El Pais, президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о мобилизации войск страны, а также объявил об аннексии региона Эссекибо, который принадлежит Гайане.

По информации журналистов, Мадуро уже назначил временного главу региона – генерал-майора, депутата Объединенной социалистической партии Алексиса Родригеса Кабельо.

Ранее сообщалось, что жители Венесуэлы в ходе прошедшего 3 декабря референдума одобрили включение в состав страны региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки.

По словам президента Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, в референдуме приняли участие более 10,5 миллиона граждан. 95,93% проголосовали "за", 4,07% – "против". Инициатором референдума стал Николас Мадуро, назвавший итоги голосования "полным успехом демократии".

Позже стало известно, что правительство Венесуэлы внесет изменения в законодательство для включения спорной территории Эссекибо в состав государства. Уточнялось, что у данного региона будет особый статус, федеральная территория, план развития и правовое регулирование в рамках национального законодательства.