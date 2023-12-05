Венесуэла внесет изменения в законы по включению спорного региона Эссекибо в состав страны

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Правительство Венесуэлы внесет изменения в законодательство для включения спорной территории Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки в состав государства. Об этом со ссылкой на депутата национальной ассамблеи Илению Росу Медину Карраско пишет РИА Новости.

"Речь идет о том, чтобы сделать его неотъемлемой частью территории. Это будет закон, который четко определит Гайану-Эссекибо как часть территории и придаст ей статус", – сказала она.

Депутат подчеркнула, что у спорного с соседней Гайаной региона будет особый статус, федеральная территория, план развития и правовое регулирование в рамках национального законодательства.

"Именно то, о чем был вопрос на референдуме, – удостоверение личности для эссекибанцев, которые являются венесуэльцами. Они родились на территории Венесуэлы, им не хватает только удостоверения личности", – уточнила Карраско.

Соответствующий референдум прошел 3 декабря. 95,93% жителей страны одобрили включение в состав страны Эссекибо. Всего в опросе приняли участие более 10,5 миллиона человек, то есть больше половины избирателей.

Инициатором референдума стал президент Николас Мадуро, назвавший итоги голосования "полным успехом демократии". Пойти на такой шаг его вынудило то, что Гайана 19 сентября разрешила 6 иностранным нефтяным компаниям вести бурение на спорном шельфе.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что каждый квадратный дюйм Эссекибо принадлежит его стране, и пообещал защищать эту территорию.

Спор о принадлежности территории площадью 160 тысяч квадратных километров Венесуэла и Гайана ведут с начала 19-го века. Бывшие голландские колонии были переданы Великобритании в 1814 году, однако западная граница колоний, которая ныне стала Британской Гвианой, тогда не была установлена.

После создания Великой Колумбии возник территориальный спор за принадлежность Эссекибо. В 1895 году разразился кризис, по итогам которого территориальный спор решился в пользу Великобритании, а в 1899 году большая часть региона отошла к Британской Гвиане.

Именно из-за этого решения, указала депутат Карраско, венесуэльцы не будут прибегать к услугам международных судов в вопросах территориальной целостности.

В 1966 году бывшая колония Великобритании Британская Гвиана получила независимость и переименовалась в Гайану. Стороны договорились найти мирное решение этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы юридически утвердить решение 1899 года.

Каракас выступил против этого и призывает Джорджтаун к переговорам без посредников. Сейчас спорный регион занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением.

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