Россия подпишет договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве

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Владимир Путин утвердил предложение российского министерства иностранных дел о подписании договора с Венесуэлой, который предполагает стратегическое партнерство и сотрудничество. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании договора между РФ и Боливарской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", – говорится в распоряжении.

Согласно документу, подписание договора будет считаться целесообразным и на высшем уровне.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что глава МИД страны Иван Хиль Пинто направился в Россию с визитом и провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что министры двух государств обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики, в том числе о сотрудничестве в рамках ООН.

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