Платежная система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы

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Российская платформа "Мир" стала доступна на всей территории Венесуэлы, заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, почти 40% всех платежных пунктов принимают карты "Мир". В частности, все торговые точки на острове Маргарита принимают карты платежной системы. Это крупнейший в республике остров, он считается одним из ее главных курортов.

Переговоры министров иностранных дел Венесуэлы и России Ивана Хиля Пинто и Сергея Лаврова прошли 16 ноября.

Между тем оператор платежной системы "Мир" разрешил российским банкам использовать свои терминалы для оплаты покупок и услуг за рубежом 14 ноября.

Ранее Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт платежной системы "Мир" на территории королевства.

До этого сообщалось, что Центробанк планирует до конца года вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран. Там заявили, что пять российских кредитно-финансовых организаций уже осуществляют трансграничные перечисления через Систему быстрых платежей (СБП) в три государства. Теперь идет работа над запуском таких переводов из-за границы в Россию.

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