Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карт "Мир" в стране

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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил 15 июля с заместителем премьер-министра, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт платежной системы "Мир" на территории королевства. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсудили с руководителем МИД Таиланда возможность использования карт "Мир", – отметил Лавров на открытии генконсульства РФ в городе Пхукете.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует до конца года вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран. Там заявили, что пять российских кредитно-финансовых организаций уже осуществляют трансграничные перечисления через Систему быстрых платежей (СБП) в три государства. Теперь идет работа над запуском таких переводов из заграницы в Россию.

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