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07:15

Экономика

ЦБ РФ планирует вывести карты "Мир" в 5–6 новых стран в 2023 году

ЦБ РФ планирует вывести карты "Мир" в 5–6 новых стран в 2023 году

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Центробанк планирует до конца года вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран. Там заявили, что пять российских кредитно-финансовых организаций уже осуществляют трансграничные перечисления через Систему быстрых платежей (СБП) в три государства. Теперь идет работа над запуском таких переводов из заграницы в Россию.

Ранее стало известно, что "Мир" принимают на Кубе. Все для подключения нескольких десятков терминалов сделано и в Венесуэле. Там россияне смогут расплачиваться картой как минимум в трети торговых точек страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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