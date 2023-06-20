Мишустин призвал операторов мобильной связи переходить на сети связи новых поколений

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Михаил Мишустин призвал российских операторов мобильной связи активнее внедрять сети связи новых поколений, а не ограничиваться только использованием стандарта LTE.

"Компаниям-операторам следует провести модернизацию сетей для увеличения пропускной способности и скорости передачи данных, а также обеспечить высокую устойчивость работы каналов связи и их защищенность от угроз кибератак и внешнего вмешательства", – заявил премьер-министр на стратегической сессии, посвященной развитию отрасли связи в Москве, передает "Интерфакс".

Также Мишустин подчеркнул, что нельзя останавливаться на предоставлении мобильных услуг в стандарте LTE, важно активнее переходить на сети связи новых поколений. Мишустин считает, что для этого "следует усиливать научные изыскания в этой сфере".

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать тарифы сотовых операторов из-за цен на электричество. Представители российского рынка мобильной связи пожаловались главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на значительный рост своих затрат на присоединение объектов к электросетям.

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