В Наро-Фоминском районе Подмосковья улучшили качество связи к открытию дачного сезона

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К открытию дачного сезона компания "МегаФон" провела работы на сети и улучшила качество связи в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба оператора, отметив, что пропускная способность выросла в четыре раза.

"МегаФон" расширяет сеть, ориентируясь на прогноз потребления трафика, рассчитанный при помощи инструментов Big Data. С учетом прогноза специалисты оператора модернизировали действующие базовые станции в городе, близлежащих деревнях и садово-дачных товариществах, где любят проводить отпуск и выходные жители и гости Наро Фоминского района", – говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря модернизации, отмечают в компании, улучшилось LTE покрытие в крупных дачных массивах района. Для этого оператор задействовал диапазон LTE 1800, обладающий высокими скоростными характеристиками и проникающей способностью сигнала. В результате скорость мобильного интернета выросла в четыре раза.

"Особое внимание было уделено расширению покрытия сотовой сети в современном коттеджном поселке Wright Village. Для усиления сигнала оборудование на действующих базовых станциях было заменено на более современное. Теперь жители и гости поселка, прогуливаясь вдоль реки Десны по живописному хвойному лесу, могут делиться фотографиями в мессенджерах и соцсетях", – заключили в компании.

Ранее сообщалось, что ЖК "Новое Медведково" в Мытищах обеспечили высокоскоростным интернетом. Оператор "МегаФон" завершил проект по улучшению качества связи, в результате модернизации скорость передачи данных LTE увеличилась в несколько раз. В компании отметили, что емкость сети увеличена с учетом прогноза роста нагрузки – после сдачи в этом году объекта в эксплуатацию потребление мобильного трафика возрастет кратно.