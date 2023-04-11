В РФ предложили компенсировать ветеранам затраты на мобильную связь и интернет

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести в России компенсации на мобильную связь и интернет для ветеранов боевых действий. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает RT.

По словам политика, несмотря на то что Федеральный закон "О ветеранах" гарантирует участникам боевых действий ряд мер поддержки, в нем отсутствует пункт о компенсации мобильной связи и домашнего интернета. Федоров уверен, что подобные инструменты являются важными, поскольку с помощью них получившие инвалидность в ходе боевых действий могут поддерживать связь с близкими, оформлять госуслуги и совершать покупки, не выходя из дома.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон "О ветеранах" в части введения компенсации 50% затрат на мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий, 100% – для ветеранов, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях", – следует из письма депутата.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий возможность бесплатной парковки для ветеранов боевых действий. Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Журавлев от партии ЛДПР и Александр Бородай от фракции "Единая Россия". Инициативой предлагается сделать бесплатной парковку на платных автостоянках.



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