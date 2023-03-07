Правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

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Правительство РФ утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции", – отмечается в документе.

В постановлении указано, что удостоверение будет подтверждать статус ветеранов боевых действий, а также права на льготы, которые положены по закону. Сам документ ветеран сможет получить через военные комиссариаты субъектов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для получения гражданину необходимо подать соответствующее заявление.

В случае потери документа военные комиссариаты будут самостоятельно заниматься их розыском.

Уточняется, что закон, который наделяет добровольцев статусом ветерана боевых действий, приняли в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для этих граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Гражданам с таким статусом полагается ежемесячная денежная выплата.

Ранее сообщалось, что участвующим в спецоперации на Украине на добровольной основе предоставят возможность бесплатного лечения в военных медицинских учреждениях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого Минобороны РФ утвердило для добровольцев право бесплатного проезда. Военнослужащие смогут передвигаться на безвозмездной основе на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте (за исключением такси).



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