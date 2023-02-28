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"МегаФон" улучшил качество связи в Люберцах – городе с самой высокой плотностью населения в Московской области, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

"В рамках модернизации "МегаФон" расширил пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный частотный диапазон LTE-2600, наиболее эффективный для таких локаций, – он обеспечивает максимальные скорости даже при высокой нагрузке на сеть", – отмечает пресс-служба.

В компании уточнили, что на существующие базовые станции специалисты установили дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве. В частности, на самых высоких этажах зданий. Благодаря установленному дополнительному оборудованию пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях вне зависимости от уровня нагрузок в каждой точке.

"В городе активно развивается жилищное строительство – в 2022 году здесь было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области", – уточнили в компании.

"МегаФон" расширяет сеть, ориентируясь на прогноз потребления трафика, который рассчитывается с помощью аналитических инструментов на основе big data. Дополнительные базовые станции возведены базовые станции были размещены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также в районах улиц Зеленой, 8 Марта и Весенней. За счет использования диапазона LTE-1800, обладающего высокими скоростями и отличной проходимостью сигнала сквозь плотную застройку, улучшилось качество связи у жителей новых домов.

Ранее сообщалось, что модернизация оборудования на мобильной сети "МегаФона", прошла в подмосковном Дмитрове. Благодаря этому скорость мобильного интернета в городе увеличилась на 54%. Обновление оборудования на базовых станциях потребовалось из-за роста потребления мобильного интернета – за последний год интернет-трафик в Дмитрове увеличился на 40%, отмечает пресс-служба мобильного оператора.



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