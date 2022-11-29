"МегаФон" ускорил мобильный интернет для клинической больницы в Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"МегаФон" в два раза увеличил скорость мобильного интернета в клинической больнице № 123 в Одинцове за счет модернизации сети, сообщает пресс-служба компании.

Для обеспечения качественной сотовой связи во всех помещениях компания построила базовую станцию с использованием дополнительного диапазона LTE-2600. Это позволило улучшить проникновение мобильного сигнала.

Заместитель гендиректора по лечебной работе, главврач Андрей Мещеряков рассказал, что качественная связь необходима любому медучреждению.

"Это позволяет врачам всегда иметь возможность связываться с пациентами и оказывать им оперативную помощь, когда счет идет на считаные минуты. Также мы сможем ускорить цифровизацию больницы, чтобы внедрять новые технологии", – пояснил Мещеряков.

Теперь врачи и пациенты смогут использовать мессенджеры, соцсети, конференц-связь и другие сервисы в любой локации больницы.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" вдвое увеличил скорость интернета в "Outlet Village Белая Дача" в Котельниках. Сеть улучшилась и в соседнем строящемся ЖК "Белая Дача парк". Модернизацию специально завершили до начала новогодних праздников, так как в это время в торговых центрах увеличивается количество посетителей.



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