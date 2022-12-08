В Дмитрове улучшили скорость мобильного интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Дмитрове прошла модернизация оборудования на мобильной сети "МегаФона", благодаря чему скорость мобильного интернета в городе увеличилась на 54%, сообщает пресс-служба оператора.

Проект, который включал в себя модернизацию действующих базовых станций и строительство новых, стартовал в сентябре и завершился за три месяца. Обновление оборудования на базовых станциях потребовалось из-за роста потребления мобильного интернета – за последний год интернет-трафик в Дмитрове увеличился на 40%, отмечает пресс-служба мобильного оператора.

После завершения работ медианная скорость загрузки в городе составила 50,3 Мбит/с. Такие данные, полученные на основе замеров, приводит по итогам третьего квартала компания Ookla.

При планировании развития сети мобильный оператор проанализировал потребление мобильного трафика в каждой локации и на основе данных спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Основываясь на этих расчетах, специалисты определили места, где строительство и модернизация инфраструктуры позволят улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

Работы в основном проходили в жилых микрорайонах, где сотовый сигнал может быть слабым из-за плотной застройки. Для усиления сигнала "МегаФон" задействовал диапазон 800 МГц, имеющий высокую проникающую способность.

Ранее сообщалось, что для посетителей "Outlet Village Белая Дача" в Котельниках вдвое увеличили скорость интернета. Сеть улучшилась и в соседнем строящемся ЖК "Белая Дача парк". Модернизацию специально завершили до начала новогодних праздников, так как в это время в торговых центрах увеличивается количество посетителей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!