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ЖК "Новое Медведково" в Мытищах обеспечили высокоскоростным интернетом, сообщает пресс-служба компании "МегаФон". Оператор завершил проект по улучшению качества связи, в результате модернизации скорость передачи данных LTE увеличилась в несколько раз.

В компании отмечают, что емкость сети увеличена с учетом прогноза роста нагрузки – после сдачи в этом году объекта в эксплуатацию потребление мобильного трафика возрастет кратно.

"Специалисты "МегаФона" модернизировали действующие базовые станции и построили новые, что позволило улучшить качество голосовых сервисов и передачи данных. Качество покрытия LTE было улучшено за счет использования диапазона LTE 1 800, который обладает высокими скоростными характеристиками и проходимостью сотового сигнала через плотную застройку", – говорится в сообщении.

Кроме того, компания задействовала дополнительный частотный диапазон LTE 2 600 для расширения пропускной способности сети на треть, а на действующие базовые станции были установлены дополнительные антенны для улучшения сигнала в жилом массиве.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" улучшил качество связи в Люберцах. На существующие базовые станции специалисты установили дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве.