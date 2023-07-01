Почти 1 тыс участников беспорядков задержали во Франции в ночь на 1 июля – СМИ

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994 человека задержали минувшей ночью во Франции за участие в беспорядках. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте МВД республики.

Отмечается, что интенсивность насилия со стороны протестующих в ночь на 1 июля была выше, чем день назад. При подавлении беспорядков пострадали 79 сотрудников полиции и жандармерии.

По данным телеканала BFMTV, в ходе ночных протестов были повреждены 1,3 тысячи автомобилей и 234 здания. Участники беспорядков нападали на здания правоохранительных органов, в том числе на 31 полицейский участок.

Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих. Свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня.



Во Франции отменили все массовые мероприятия в пострадавших от беспорядков районах