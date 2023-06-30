Медведев заявил, что в РФ с интересом наблюдают за событиями во Франции

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РФ наблюдает за массовыми беспорядками, охватившими Францию, и планирует обсудить происходящее с партнерами, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.



Он напомнил, как западные политики часто говорят о том, что они внимательно следят за обстановкой в РФ и готовы обсуждать ее с коллегами. Теперь же, по словам Медведева, российская сторона имеет возможность с интересом наблюдать за событиями "подгнивающего англосаксонского мира".

"Смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнерами. Особенно в контексте многолетней удачной миграционной политики некогда просвещенной Европы", – говорится в его публикации.

Также Медведев обратил внимание на происходящее в США, где сейчас разворачивается предвыборная кампания. Он отметил, что РФ с интересом следит за тем, за кого проголосуют американцы – "за шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя".

Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих. Беспорядки продолжаются в разных городах страны. Граждане жгут машины и мусорные баки, а также вступают в стычки с полицией.

Свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня. Кроме того, в результате столкновений пострадали 249 сотрудников полиции и жандармерии.

Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что призывы к агрессии распространяются в социальных сетях. Он пообещал, что личности агитаторов будут установлены.



Во Франции отменили все массовые мероприятия в пострадавших от беспорядков районах