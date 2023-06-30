Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков – СМИ

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Во Франции власти намерены применить для подавления беспорядков бронетехнику жандармерии. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что их применение по запросу главы МВД санкционировала лично премьер-министр страны Элизабет Борн. В разгоне протестов будут задействованы по меньшей мере 18 бронетранспортеров.

До этого к подавлению протестов привлекалась бронетехника элитного подразделения французской полиции RAID.

Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих. Свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня.



Во Франции отменили все массовые мероприятия в пострадавших от беспорядков районах