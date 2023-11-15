Глава МИД Венесуэлы направляется с визитом в Россию

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто направляется в Россию с важным визитом и проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Мадуро сообщил, что Хиль Пинто начнет переговоры в МИД России 16 ноября и заявил о важности предстоящего визита.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министры двух стран обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики, в том числе о сотрудничестве в рамках ООН. Кроме того, на переговорах будет обсуждаться расширение обоюдовыгодных связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также построение модели кооперации, которая будет устойчива к "незаконным односторонним принудительным мерам".

Ранее правительство Венесуэлы предложило создать зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций стран Запада. Глава МИД страны также заявил, что венесуэльская экономика, несмотря на "осадное положение, санкции и грабеж со стороны Запада", начала процесс восстановления.

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