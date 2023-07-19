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13:32

Экономика

Стартовал прием платежей картами "Мир" на острове Маргарита

Фото: 123RF/melenansk

В Венесуэле дан старт приему платежей картами "Мир" на острове Маргарита, сообщил ТАСС посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, в Каракасе идет работа в тестовом режиме.

"На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов уже, по сути, дан старт приему платежей картами "Мир", – сказал глава диппредставительства.

В декабре 2022 года сообщалось, что Россия и Венесуэла прорабатывают возможность использования российских платежных инструментов, в том числе карты "Мир" в республике.

Центробанк планирует до конца года вывести карты "Мир" в 5–6 новых стран. Пять российских кредитно-финансовых организаций уже осуществляют трансграничные перечисления через Систему быстрых платежей (СБП) в три государства. Теперь идет работа над запуском таких переводов из заграницы в Россию.

Президент Венесуэлы рассказал о внедрении российской платежной системы "Мир"

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