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Украина упустила возможность заключить приемлемое мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зе [президента Украины Владимира Зеленского], а его копию показал сам президент [России Владимир] Путин. И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зе отвергнуть [соглашение], была подтверждена многими свидетелями", – написал он на своей странице в X (бывший Twitter).

Полянский подчеркнул, что Украина под руководством Зеленского уже упустила свои шансы на подобный выгодный исход, и любая сделка будет отражать капитуляцию Киева.

Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции российский лидер указал, что мир на Украине наступит в тот момент, когда ВС РФ достигнут целей спецоперации. По словам Путина, они остаются неизменными.

Также президент назвал Одессу русским городом, подчеркнув, что все об этом знают. Путин сообщил, что в отношении этого города была придумана "историческая чушь", а Москва после распада СССР с этим смирилась.

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