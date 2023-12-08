В США заявили, что хотят от РФ диалога с Украиной на условиях Киева в 2024 году

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Соединенные Штаты добиваются того, чтобы Россия пошла на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя помощника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера.

"Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они (россияне. – Прим. ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины <...> или они будут иметь дело с более сильной Украиной", – сказал он.

Файнер объяснил, что возможные переговоры также должны опираться на Устав ООН, который диктует суверенитет и территориальную целостность Украины. Между тем "более сильная" Украина будет опираться на мощную промышленную базу внутри страны, в США и Европе и будет "более способной вновь предпринять наступление".

Уточняется, что под промышленной базой он имеет в виду европейский, американский, украинский военно-промышленный комплекс (ВПК). По его словам, после 2024 года будут увеличены объемы производства ВПК.

При этом он подчеркнул, что Штаты не поддерживают и не обеспечивают удары Киева по территории России.

"Мы также не думаем, что это играет ключевое значение в плане того, чтобы они (украинцы. – Прим. ред.) добились успеха на поле боя", – заключил Файнер.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона все еще готова к переговорам по урегулированию кризиса на Украине, но в свое время этот процесс был прерван Киевом. По его словам, Москва выбрала бы политико-дипломатические средства достижения целей по украинскому вопросу.

До этого СМИ сообщали, что 51% опрошенных жителей восточной Украины заявили о готовности к компромиссам в ходе переговоров с Россией. В целом по стране 44% украинцев выступили за компромисс, а 48% – за отказ от переговоров и продолжение боевых действий.

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