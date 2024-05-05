Лавров призвал мировое сообщество выступить против фашизма

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В рамках приветственной речи на Международном антифашистском форуме деятелей культуры "Гитары в строю", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о призыве сплотиться против нарастающего в некоторых странах фашизма. Об этом сообщает ТАСС.

"Ваш яркий творческий проект собрал тех, кто отвергает преступные идеи нацизма. Сегодня ваши усилия особенно востребованы", – сказал министр.

Он отметил, что фашизм вновь "поднял голову" в ряде стран Европы, а в первую очередь на Украине.

"В этой связи сплочение всех неравнодушных людей – вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности – во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение", – добавил Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что спрашивал украинского лидера Владимира Зеленского о том, почему он поддерживал неонацистов.

Путин также рассказал, что после того, как Зеленский пришел к власти, тот понял две вещи. Во-первых, неонацисты и националисты очень агрессивны, и с ними лучше не ссориться, а во-вторых, США и западные страны поддержат всех, кто будет выступать против России.