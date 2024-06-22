На территории Главного храма ВС РФ состоялась всероссийская акция "Минута молчания"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

У Главного храма Вооруженных сил РФ прошла акция "Минута молчания", приуроченная ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

22 июня в 12:15 по московскому времени военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В акции также поучаствовали первый заместитель начальника ГВПУ ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, члены общественных и ветеранских движений, представители молодежных организаций Подмосковья, включая детско-юношескую "ЮНАРМИЮ".

Помимо минуты молчания участники акции исполнили гимн РФ, а после возложили венки и цветы к памятнику "Матерям победителей".

Владимир Путин также посетил церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби, которая прошла в Александровском саду.

Вместе с этим на площади перед Музеем Победы проходит Всероссийская акция "Свеча памяти", которая посвящена 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В память о трагических событиях перед музеем из сотен свечей выложили огненную надпись "Москва помнит".

В парке "Музеон" прошла акция "Линия жизни". На Крымской набережной зажгли 1 418 свечей, именно столько дней длилась Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года.

