Депутат Козлов: работы по созданию мурала в честь 115-летия вирусолога Чумакова завершены

Фото: Анна Семеник

На фасаде многоквартирного дома № 6 поселка Института полиомиелита появился портрет советского ученого-вирусолога, академика медицинских наук, основателя Института полиомиелита и создателя вакцины, спасшей миллионы жизней по всему миру, – Михаила Петровича Чумакова, сообщил депутат Московской городской Думы Александр Козлов. Вместе с муниципальным коллегой он оценил работы.

"С первым заместителем Центра Чумакова, депутатом Совета депутатов поселения Московский Алексеем Афониным осмотрели проведенные работы – все выполнено на должном уровне, смотрится очень красиво и монументально. Такая работа достойна памяти основателя Института полиомиелита и человека, подарившего миру много замечательных открытий в области вирусологии", – заявил Козлов после осмотра мурала.

Он отметил, что пришлось проделать непростой путь для размещения рисунка: от разработки эскиза и прохождения процедуры согласования до завершения художественных работ. Но результат того стоит. Депутат выразил уверенность, что портрет станет визитной карточкой района и будет символом, напоминающим о выдающейся работе российских ученых, которые трудятся над созданием вакцин в Центре Чумакова и сегодня.

Ранее руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов передал в столичный Депкульт собранные подписи для переноса памятника Владимиру Гиляровскому. По его словам, очень много жителей Москвы поддержали инициативу, согласно которой скульптура писателя и москвоведа должна быть установлена в более людном месте.

Джетыгенов напомнил, что благодаря известной книге Гиляровского "Москва и москвичи" можно ощутить атмосферу Москвы вековой давности. Специалисты рассмотрят заявку и вынесут решение уже в ближайшее время. Авторы инициативы уверены, что перенос памятника повысит интерес к наследию Гиляровского.