Спасатель Джетыгенов рассказал о работе ВСКС перед студентами ГИТИСа

Фото: телеграм-канал "ВСКС"

О главных принципах, трудностях, организационных моментах и творческой составляющей работы спасателей ВСКС во время выступления перед студентами ГИТИСа рассказал руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

"Работа ВСКС по всей стране объединена главной миссией – приходит на помощь там, где она действительно необходима. Ребята со всей страны участвуют в поисково-спасательных операциях, а также оказывают содействие спасательным бригадам при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Здорово, что деятельность ВСКС вызвала такой широкий интерес со стороны студентов творческого вуза, это значит, что наша деятельность полезна и привлекает внимание молодежи", – рассказывает Джетыгенов.

Участники встречи также поинтересовались требованиями к участникам ВСКС, возможными формами взаимодействия в различных проектах, а также хотели узнать конкретные примеры реальных операций, в которых принимали участие студенты.

Джетыгенов рассказал об участии спасателей ВСКС в проектах, связанных с оказанием гуманитарной помощи жителям пострадавших районов Курской области, а также об участии в ликвидации последствий лесных пожаров и подтоплений в разных регионах России. Наибольший интерес студентов вызвал проект "ВСКС – Москва – Донбасс", в рамках которого студенты, прошедшие специальную подготовку, совершали гуманитарные миссии в новых российских регионах, в которых продолжается специальная военная операция.

После лекции Джетыгенов встретился с ректором ГИТИСа Григорием Заславским. В рамках встречи они подчеркнули важность интеграции гуманитарных и социальных аспектов в образовательный процесс, а также обсудили инициативы, направленные на развитие добровольческой деятельности среди студентов.

Заславский отметил, что такие встречи способствуют не только личностному росту студентов, но и укрепляют связь между учебным заведением и общественными организациями.

Ранее Джетыгенов передал в столичный Депкульт собранные подписи для переноса памятника Владимиру Гиляровскому. По его словам, очень много жителей Москвы поддержали инициативу, согласно которой скульптура писателя и москвоведа должна быть установлена в более людном месте.

Джетыгенов напомнил, что благодаря известной книге Гиляровского "Москва и москвичи" можно ощутить атмосферу Москвы вековой давности. Специалисты рассмотрят заявку и вынесут решение уже в ближайшее время. Авторы инициативы уверены, что перенос памятника повысит интерес к наследию Гиляровского.

