Шнобелевскую премию вручили за изучение "зебрового" камуфляжа для коров

Фото: 123RF/utaou

Японские ученые получили Шнобелевскую премию за изучение того, как покрытие коров камуфляжем из черно-белых, "зебровых" полосок влияет на частоту нападений на них слепней и других кровососущих насекомых. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

"Мы очень рады получить данную награду за то, что нам в действительности удалось продемонстрировать то, что кровососущие мухи значительно реже нападают на коров, если те покрыты рисунком из полосок, подобных тем, которые присутствуют на шкуре зебр", – заявил научный сотрудник Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований Томоки Кодзима на церемонии награждения.

Он вместе с коллегами опубликовал исследование в октябре 2019 года. За несколько лет до этого британские ученые обнаружили, что полоски зебр мешают насекомым определять расстояние до "зоны посадки" на теле жертвы, что и натолкнуло ученых на мысль проверить, как подобная раскраска повлияет на коров.

Животным нанесли на шкуру черно-белые полоски и обнаружили, что это снизило число укусов слепней примерно вдвое. Отмечается, что теперь этим могут пользоваться молочные фермы и производители элитных сортов говядины, чтобы защищать поголовье скота от частых атак насекомых.

Шнобелевскую премию получили и представители других отраслей науки. Например, премию по литературе получили родственники покойного американского медика Уильяма Бина: в своем исследовании он в течение долгого времени наблюдал за ростом ногтей. Премию по психологии получили польский и австралийский исследователи Марчин Заенковский и Джильс Гиньяк, которые изучили, как похвала окружающих об уровне интеллекта влияет на поведение носителей нарциссизма.

Ученые из Нигерии, Того, Италии и Франции получили награду в области диетологии. Они выявили, какую пиццу предпочитают есть ящерицы-агамы, живущие на территории Того. Американские биохимики, получившие премию в области педиатрии, изучали, как появление большого количества чеснока в диете матери влияет на привлекательность грудного молока для ее ребенка.

В области химии Шнобелевскую премию получили исследователи из Израиля и США. Они изучили, можно ли использовать тефлон как инертный и предположительно безопасный пищевой наполнитель.

Ученые из Европы и Великобритании исследовали влияние алкоголя на способность говорить на иностранном языке и получили премию мира. В то же время большой коллектив биологов выяснил, как алкоголь повлиял на способность летучих мышей к эхолокации, и получил премию в области авиации.

Индийские ученые, получившие награду за вклад в инженерию, проанализировали, как плохо пахнущие ботинки влияют на эргономику полок для обуви. Исследователи из Италии и других европейских стран получили премию по физике за изучение фазовых переходов в соусе для пасты и раскрытие механизмов появления в блюде комков, неприятных на вкус.

Шнобелевская премия, которую также называют Антинобелевской премией, вручается за "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем – задуматься". Ее учредили в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований". С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, а оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.

Сумма премии составляет примерно 3 500 долларов Зимбабве, то есть около 10 долларов США, или 836 рублей.

В 2024 году премию присудили покойному американскому психологу Берресу Скиннеру за идею использовать голубей в качестве наводчиков ракет.

Целью проекта Pigeon было обучить птиц распознавать цели, а целью проекта Orcon – научить их использовать свои когнитивные способности для корректировки траектории полета. Исследовательский комитет министерства обороны США выделил Скиннеру 25 тысяч долларов.

