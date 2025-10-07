Нобелевскую премию 2025 года по физике присудили за работы в области квантовой физики

Фото: ТАСС/EPA/JASON SZENES

Нобелевская премия по физике за 2025 год была присуждена троим ученым за исследования в области квантовой физики. Имена лауреатов объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Ими стали британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Награду они получили за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрических цепях.

Кроме того, лауреаты премии по медицине за 2025 год стали известны 6 октября. По решению комитета Каролинского института, ее получили ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за открытие, связанное с периферической иммунной толерантностью.

Обладатель Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. Президент США Дональд Трамп назвал себя главным претендентом, сославшись на семь урегулированных международных конфликтов. При этом эксперты выразили обеспокоенность геополитическими последствиями в случае, если глава Белого дома действительно станет победителем.