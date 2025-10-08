Форма поиска по сайту

08 октября, 13:17

Наука

Нобелевская премия по химии 2025 года присуждена за развитие металлоорганических структур

Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили за работы по металлоорганическим соединениям, сообщил комитет в Стокгольме.

Ее получат ученые Сусуму Китагава из Японии, Ричард Робсон из Австралии и Омаг Яги из США. Их отметили премией "за разработку металлоорганических каркасов". Это пористые вещества, в которых органические фрагменты соединены с ионами металлов. Они представляют интерес для хранения газов, в том числе водорода и углекислого газа.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за исследования в области квантовой физики. Британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис получили награду за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрических цепях.

Обладатель Нобелевской премии мира станет известен 10 октября. Президент США Дональд Трамп назвал себя главным претендентом, сославшись на семь урегулированных международных конфликтов. При этом эксперты выразили обеспокоенность геополитическими последствиями в случае, если глава Белого дома действительно станет победителем.

