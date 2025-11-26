26 ноября, 11:57Происшествия
20 квартир и 15 домов повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"
Минимум 20 квартир и 15 частных домов повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску, заявил мэр города Андрей Кравченко.
По его словам, повреждено остекление в 10 квартирах в жилых домах Центрального района, при этом с управляющими компаниями уже достигнута договоренность о замене окон. В Восточном районе пострадали 8 частных домов, в одном из них утрачено имущество первой необходимости.
Кроме того, повреждения получили 10 квартир, 7 частных домов, спортшкола "Факел" и городская поликлиника № 6 в селе Гайдук Новороссийского района. При этом рабочие группы продолжают осматривать дома и квартиры в Южном районе – всего проверено 16 частных домов и 67 квартир.
"Прорабатываем все возможные пути решения для наиболее эффективного и скорейшего восстановления повреждений", – написал глава города в своем телеграм-канале.
Вместе с этим районные администрации собирают нужные документы для оформления единовременной материальной выплаты, а городские службы и управляющие компании начали убирать общественные пространства.
Краснодарский край, в частности Новороссийск, подверглись одной из самых продолжительных и массированных атак украинских войск в ночь на 25 ноября. В результате в Новороссийске пострадали четыре мирных жителя, а по ряду адресов на местах падения обломков начались пожары.
По факту произошедшего заведено уголовное дело о теракте. По версии следователей, вооруженной агрессии Киева подверглись гражданские объекты.