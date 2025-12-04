Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:51

Происшествия

Детский сад в Туле был поврежден после атаки украинских БПЛА

Фото: 123RF.com/mihail39

Окна одного из детсадов в Туле оказались повреждены после падения фрагментов сбитых БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал главы области Дмитрия Миляева.

Атака украинских беспилотников была отражена утром 4 декабря. Миляев уточнил, что воспитанники дошкольного учреждения были временно размещены в другом детсаду.

"Оперативные службы осуществляют необходимые меры реагирования", – подчеркнул губернатор.

В ночь на 4 декабря силы противовоздушной обороны России сбили над регионами страны 76 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, 21 беспилотник был уничтожен над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а 14 – над Ставропольским краем.

Кроме того, 7 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Воронежской области, а еще по 2 БПЛА – над Рязанской, Орловской и Тульской областями. По 1 беспилотнику удалось сбить над Московским регионом, Краснодарским краем, Нижегородской и Липецкой областями, акваторией Черного моря.

