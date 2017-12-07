Apple Music рассказали, что слушали россияне в 2017 году

Фото: ТАСС/Jaap Arriens/Zuma
Песня "Тает лед" группы "Грибы" стала самой популярной песней 2017 года в России по версии iTunes. Компания Apple опубликовала полный список композиций на своем сайте.
"Этот эклектичный плейлист отражает все главные тренды года в Apple Music и iTunes", – отмечается в комментарии к перечню. Второй по популярности стала песня британца Эда Ширана "Shape of you", на третьем месте – "Despacito" Луиса Фонси. Клип на эту песню летом 2017 года получил статус самого просматриваемого видео в истории Youtube.
В перечне любимчиков россиян также Rag'n'Bone Man с песней "Human", Loboda ("Твои глаза"), Макс Барских ("Туманы"), и Imagine Dragons ("Believer").
Недавно аналогичный перечень составили и в компании "Яндекс", там лидером стал Эд Ширан, группа Imagine Dragons заняла второе место, а третье досталось Burito – "По волнам". Есть ли в рейтенге "Тает лед" и какие еще песни попали в десятку любимых по версии российского сервиса, можно прочитать здесь.
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