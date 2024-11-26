Daily Mail: Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти помолвлены

Фото: ТАСС/Zuma; ТАСС/АР/Jordan Strauss

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и модель Виттория Черетти помолвлены, сообщает Daily Mail.

По данным издания, известие о помолвке содержалась в анонимном письме, которое пришло на почту одного звездного портала. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Поклонники артиста удивлены, что он решил связать себя узами брака с 26-летней Черетти, хотя раньше не встречался с девушками старше 25 лет. При этом многие считают, что так он хочет отвлечь внимание от связи с арестованным P. Diddy. Ранее СМИ писали, что Ди Каприо был запечатлен среди гостей на одной из "белых вечеринок" рэпера.

Ранее психолог Вероника Степанова заявляла, что Ди Каприо захочет завести семью после того, как начнет бояться старости и одиночества. Актер будет беспокоиться об этих фактах больше, чем об обязательствах, считает Степанова.