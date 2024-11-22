Анджелина Джоли призналась, что ее дети лишены приватности с рождения

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Актриса Анджелина Джоли сожалеет, что не смогла подарить своим детям ту степень приватности, в которой они нуждались. Об этом она рассказала в эфире шоу Good Morning America.

"Я очень надеюсь, что они смогут получить его, когда станут старше", – добавила она.

Все ее шестеро детей не желают, чтобы за ними постоянно следили СМИ и общественность. Кроме того, несмотря на свою успешную карьеру в кино, Джоли считает своим главным приоритетом материнство.

Ранее актриса рассказала, что не появлялась на публике последние 7 лет. Джоли бы не стала сейчас актрисой, если бы в самом начале узнала, что станет настолько публичной, жаловалась она.

При этом она планирует свести контакты с Голливудом к минимуму.

