Паша Техник незадолго до смерти записал совместный трек с Бьянкой

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

За три месяца до смерти рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) записал совместный трек с певицей Бьянкой (настоящее имя – Татьяна Липницкая). Об этом "Афише Daily" рассказала его менеджер Марк Яровный.

Он прокомментировал информацию телеграм-канала Shot, что рэпер приглашал на фит Бьянку, та согласилась и в начале года записала свою партию.

В СМИ отмечали, что причины, по которым трек так и не был выпущен, остаются неизвестны. По одной из версий, релиз не состоялся из-за расторжения контракта с Бьянкой – продюсеры нашли замену певице и планировали выпустить песню с другим вокалом.

Однако Яровный подчеркнул, что не располагает информацией о причинах отмены релиза и возможной замене исполнительницы.

Техник умер 4 апреля 2025 года. За несколько дней до этого его ввели в искусственную кому в Таиланде. По словам Яровного, в еду артиста могли подбросить неизвестное токсичное вещество. Позднее врачи назвали причиной его смерти легочную инфекцию.

11 апреля рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

