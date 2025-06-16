В России появится фонд имени Паши Техника для помощи наркозависимым

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

В России появится фонд имени рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев), который будет помогать людям, зависимым от наркотиков. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в ходе пресс-конференции.

Депутат заявил, что ждет документы из Минюста, после чего будет найдена площадка для фонда "Второй шанс".

"Это не кабинет, это будут места, где постоянно будут идти лекции, где мы будем рассказывать о нашей деятельности", – подчеркнул Даванков, передает РИА Новости.

Одним из соучредителей станет Надежда Ивлева, мать умершего рэпера. Экс-супруга музыканта Ева Карицкая войдет в попечительский совет. Руководителями фонда станут глава проекта "Выжившие" Максим Урядов и основатель клиники "Свобода" Антон Соколов.

Кроме того, во время пресс-конференции Карицкая заявила, что Техник умер из-за неправильно подобранных "черными прокапщиками" препаратов. По ее словам, три дня рэпера прокапывали неизвестными веществами, а также приезжали без определенного оборудования, которое могло бы показать, что происходит с человеком.

"И на протяжении трех дней, к сожалению, они сами принимали решение, то есть без ведома родственников, вызывать каких-то нелегальных прокапщиков, что привело к его гибели", – отметила бывшая супруга музыканта, цитирует News.ru.

Рэпер Паша Техник скончался 4 апреля этого года. За несколько дней до этого ему стало плохо, после чего в Таиланде его ввели в искусственную кому. По версии тайских врачей, причиной смерти музыканта стала легочная инфекция.