Baza: бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая задержана в Таиланде

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Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук. – Прим. ред.) задержана в Таиланде по обвинению в клевете. Инициатором дела выступила клиника, якобы причастная к смерти музыканта, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, накануне девушка получила сообщение от тайского юриста о том, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету в отношении одной из клиник Таиланда. Как рассказали знакомые Карицкой, ни она, ни рэпер в этом медучреждении помощь не получали, а также ничего не писали о ней в соцсетях.

В воскресенье, 25 мая, стало известно о возбуждении дела, а в понедельник, 26 мая, Карицкую задержали, утверждают журналисты.

"Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала", – заявила экс-жена Техника.

По мнению знакомых бывшей супруги рэпера, больница могла получить голосовое сообщение от неизвестной девушки, которая была к ней причастна, однако ни Карицкая, ни Техник не имеют к ней никакого отношения.

Техник скончался 4 апреля 2025 года в одном из медучреждений Пхукета. Причиной смерти стала легочная инфекция. Церемония прощания прошла 11 апреля в Москве, после нее музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

В конце апреля открыли наследственное дело Техника. По словам нотариуса Марии Брониной, по закону сын и родители рэпера являются наследниками первой очереди. При этом Карицкая может получить наследство только в случае, если она включена в завещание.