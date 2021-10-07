Время работы московского велопроката могут продлить при благоприятной погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский велопрокат будет работать до 1 ноября, но при хорошей погоде время его работы могут продлить. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"Популярность велопроката в Москве постоянно растет. С начала сезона пользователи велопроката совершили уже более 4,5 миллиона поездок. Погода хорошая, и сезон еще продолжается", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил о тарифе "Поминутный", который был недавно запущен "Велобайком" совместно с Дептрансом. По нему в начале поездки горожане платят 20 рублей, а после – по 5 рублей за минуту. Лимита по числу поездок в день нет.
"Со старта работы тарифа не прошло и месяца, а его выбрали уже 20% новых пользователей "Велобайка", – добавил заместитель мэра.
Ранее эколог предложил доплачивать россиянам за поездки на работу на велосипеде. По его словам, надбавка должна стать вознаграждением для человека, который вносит вклад в защиту природы.
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