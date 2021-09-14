"Велобайк" запустил тариф "Поминутный" для коротких поездок по Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичный велопрокат "Велобайк" запустил новый тариф для коротких поездок. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Тариф получил название "Поминутный". Как подчеркнули в ведомстве, он идеально подходит для коротких поездок в прохладную погоду.

За старт каждой поездки спишут 20 рублей, а затем будет сниматься по 5 рублей за минуту. Чтобы оформить новый тариф, необходимо обновить приложение "Велобайк". При этом тариф распространяется на механические и электрические велосипеды.

Накануне в столице стартовала ежегодная акция "На работу на велосипеде". Она продлится до 26 сентября. В ее рамках столичные работодатели призовут своих сотрудников приезжать в офис на велосипедах, а партнеры акции будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы.

Основным днем акции станет 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В этот день в Москве появятся традиционные энергетические точки, на которых команда Let's bike it! и партнеры будут передавать велосипедистам экосумки с подарками.

В Москве с начала сезона совершили почти 4 миллиона поездок на прокатных велосипедах. По данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.

