В Москве стартовала акция "На работу на велосипеде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ежегодная акция "На работу на велосипеде" стартовала в Москве, сообщил ТАСС куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it! Владимир Кумов.
Акция продлится с 13 по 26 сентября. В ее рамках столичные работодатели призовут своих сотрудников приезжать в офис на велосипедах, а партнеры акции будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы.
Основным днем акции станет 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В этот день в Москве появятся традиционные энергетические точки, на которых команда Let's bike it! и партнеры будут передавать велосипедистам экосумки с подарками.
Ознакомиться со списком бонусов и скидок можно на сайте bike2work.ru. Цель акции – показать, что ездить таким способом по ежедневным делам может быть легко и удобно.
В прошлом году в честь Всемирного дня без автомобиля "Велобайк" увеличил время бесплатных поездок до 60 минут. Москвичи могли взять велосипед в аренду с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте velobike.ru.
В Москве с начала сезона совершили почти 4 миллиона поездок на прокатных велосипедах. По данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.
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