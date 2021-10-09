Работу проката электросамокатов могут продлить при благоприятной погоде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работу проката электросамокатов могут продлить, если позволят погодные условия. Сервис пользуется популярностью среди жителей столицы: с начала сезона на городских прокатных электросамокатах совершили 7 миллионов поездок. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что количество поездок этого сезона в 3,5 раза превосходит показатель прошлого года. Благодаря высокому спросу сервис будет работать как минимум до 1 ноября.

"Мы продлим его работу, если позволят погодные условия", – пообещал Ликсутов.

Заммэра напомнил, что сегодня в московском кикшеринге шесть операторов и свыше 25 тысяч электросамокатов, отметив, что 70% парка можно арендовать за пределами Садового кольца, в том числе в районах за МКАД.

"Самокаты равномерно распределены по всей Москве. Мы продолжим и дальше развивать сервисы проката", – отметил Ликсутов.

Он уточнил, что для повышения безопасности на улицах, в Москве вводят специальные медленные зоны, где осуществляется автоматическое снижение скорости самокатов до 5–15 километров в час. На данный момент в городе порядка 100 таких зон. Они выбраны из-за большого количества пешеходов, которым может навредить проезжающий на большой скорости самокат.

Ранее в столице продлили работу велопроката "Велобайк". Первоначально завершить сезон планировали 1 ноября, однако высокий спрос и благоприятные погодные условия позволяют продлить работу проката до зимы.

Известно, что правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. Такая стратегия соответствует развитию культуры экологичного транспорта, заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

