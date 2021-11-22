Станцию БКЛ "Аминьевская" подключили к электросетям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершилось подключение станции метро "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) к электросетям. Об этом рассказали в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Для электроснабжения нового транспортного объекта специалисты проложили две кабельные линии напряжением 20 киловольт", – рассказали в ведомстве.

Данные кабели отличаются высокой пропускной способностью и надежностью. В совокупности новая методика помогает снизить потери электроэнергии.

Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет более семи тысяч киловатт. Проект был реализован специалистами АО "Объединенная энергетическая компания".

Станцию "Аминьевская" планируют открыть для пассажиров до конца 2021 года. Она войдет в участок движения от "Мнёвников" до "Каховской", который составляет около 20 километров.

Накануне стало известно, что специалисты начали строительство платформы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Марьина Роща". Забетонированы уже первые 40 метров площадки.

