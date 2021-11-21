Начались работы по устройству платформы станции БКЛ "Марьина Роща"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты начали строительство платформы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Марьина Роща", заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро приступили к устройству пассажирской платформы", – сказал он.
По его словам, первые 40 метров платформы уже забетонированы. Специалисты уже начали укладывать жесткое основание и возводить подплатформенные стены, на которые опирается перекрытие сооружения.
Ранее Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к архитектурно-отделочным работам на станции "Рижская" БКЛ. Общая строительная готовность станции оценивается в 77%. Бочкарев также рассказал, что ключевыми архитектурными элементами станции являются арки, соединяющие боковые и центральную платформы.
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