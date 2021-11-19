Каршеринг можно будет оплатить в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Забронировать автомобиль и оплатить услугу каршеринга можно будет в приложении "Московский транспорт" с 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Это MaaS-приложение, которое позволяет находить подходящий маршрут, отображает движение транспорта Москвы на карте в реальном времени. Теперь все операторы будут отображаться на карте с возможностью выбора и аренды", – отметил Ликсутов.

Раньше для поиска нужного автомобиля нужно было иметь на смартфоне приложения разных операторов.

До этого Ликсутов сообщил, что с 2013 года москвичи совершили более 200 миллионов поездок на каршеринге, кикшеринге и городском велопрокате.

Он добавил, что использование шеринга снижает нагрузку на дороги. В столице ежедневно не используются более 100 тысяч личных машин.

