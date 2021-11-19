Дорога от Лухмановской улицы до границ с Московской областью готова более чем наполовину

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство дороги от Лухмановской улицы до границ с Московской областью завершено свыше чем на 50%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ведутся работы по устройству дорожного полотна, перекладке инженерных коммуникаций, строительству подземных пешеходных переходов, установке опор и монолитных плит пролетных строений искусственных сооружений", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Для создания нового маршрута необходимо построить и отремонтировать 12,9 километра дорог. Строители также установят шумозащитные экраны в районе СНТ "Зенино" в Люберцах и обустроят три подземных перехода в районе Сочинской улицы и СНТ "Зенино".

Новая дорога позволит организовать бессветофорное движение от МКАД до Московской области. Она напрямую соединит Зенинское и Косинское шоссе.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2021 года в Москве было построено почти 73 километра дорог.

До конца года в Москве планируется завершить строительство моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе, участка Юго-Восточной хорды – от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца, а также участка Северо-Восточной хорды – от Ярославского до Дмитровского шоссе.

