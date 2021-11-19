Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) стала победителем национальной премии "Формула движения – 2021". Об этом сообщается на официальном сайте государственной компании "Автодор".
Как утверждается в материале, ЦКАД заняла первое место в номинации "Лучший инфраструктурный проект".
"Торжественная церемония вручения состоялась в рамках форума-выставки "Транспортная неделя – 2021" с участием заместителя министра транспорта Российской Федерации Кирилла Богданова", – рассказали в "Автодоре".
В пресс-службе напомнили, что старт движения на всей протяженности ЦКАД дал президент РФ Владимир Путин. Это произошло 8 июля текущего года.
В данный момент ежесуточный трафик на ЦКАД составляет свыше 18 тысяч машин.
В компании отметили, что ЦКАД включает в себя 55 мостов, 144 путепровода, 7 экодуков, а также 19 пешеходных переходов. При этом одним из самых масштабных сооружений дороги является мостовой переход через канал имени Москвы, длинна которого составляет 1 тысячу 410 метров.
Ранее сообщалось, что по всему кольцу ЦКАД улучшили качество связи и интернета. Отмечалось, что выгоду ощутят не только автомобилисты, но и жители близлежащих населенных пунктов, среди которых Домодедово, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Дмитров, Богородский и Щелково.
"Это наш город": открылся последний участок ЦКАД
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