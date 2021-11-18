Скорость на участке трассы М11 снизят до 110 км/ч до 15 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Максимально разрешенная скорость движения почти на всем протяжении трассы М11 "Нева" будет снижена с 130 до 110 километров в час до 15 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".
"Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 километров в час", – говорится в сообщении.
Зимний скоростной режим будет действовать от 58-го километра трассы в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новой Усмани на трассе М4 "Дон". На участках с максимально разрешенной скоростью движения 110 километров в час ввод дополнительных ограничений не запланирован.
В "Автодоре" призвали водителей снижать скорость движения в туман, снегопад и при других неблагоприятных погодных условиях в соответствии с правилами дорожного движения. В компании напомнили, что скорость следует снизить до уровня, позволяющего совершить экстренное торможение, а также увеличить дистанцию до впереди идущей машины.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады будет ограничено в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно до 15 марта 2022 года.
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