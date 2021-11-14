Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 80 искусственных сооружений построили за 10 лет на МКАД в рамках реконструкции, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.
"В рамках реконструкции транспортных развязок на МКАД за 10 лет построено 78 искусственных сооружений (в том числе 57 эстакад, 10 тоннелей, 11 путепроводов), 13 пешеходных переходов, установлено 5,1 километра шумозащитных экранов", – приводятся в сообщении слова главы департамента Рафика Загрутдинова.
Он уточнил, что также было построено и реконструировано 158,6 километра дорог и 18 развязок на МКАД за период с 2011 по 2021 год.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, помимо реконструкции самих развязок, мы реализуем комплексные мероприятия по развитию прилегающей к МКАД улично-дорожной сети, расширению проезжей части за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос", – добавил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что в районе вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы до конца этого года высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.
Отмечается, что вдоль вылетных магистралей сажают растения, устойчивые к морозам и ветру, поскольку на таких дорогах отмечается повышенная интенсивность движения.
В Москве на Ленинградском проспекте высадили деревья
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