В Москве рассказали о планах по обновлению маршрутной сети "Магистраль"

12 ноября, 22:46
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергея Собянин рассказал о предстоящем обновлении сети наземного общественного транспорта "Магистраль". Об этом градоначальник написал на личной странице в социальной сети.
"Начинаем обновлять наземную маршрутную сеть "Магистраль". С 20 ноября – в центре и на юге Москвы. В остальных районах – со следующего года", – рассказал мэр.
В ноябре в ЦАО и ЮАО откроют 38 новых маршрутов общественного транспорта. Те 200, которые уже существуют в названных округах, перейдет на новый формат работы. Далее обновление маршрутов произойдет на юго-западе и западе Москвы.
Собянин отметил, что новые направления формировались с учетом пожеланий граждан. Обновленная оптимальная схема поможет экономить время в пути, объединит важные социальные объекты, а также сократит интервал движения автобусов.
Ранее глава департамента строительства Москвы рассказал, что до конца 2023 года в столице завершат работы по реконструкции 22 развязок на МКАД.
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